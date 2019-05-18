Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого. Текст указа обнародован на официальном сайте администрации украинского лидера.
— За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера — спецпредставителя США по вопросам Украины, — говорится в документе.
Орден князя Ярослава Мудрого — госнаграда Украины за выдающиеся заслуги перед страной в области госстроительства, укрепления авторитета страны в мире, развития экономики, образования, науки, культуры. Учреждён в 1995 году.
14 мая Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. В благодарность представитель ЕК похлопал его по затылку.
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