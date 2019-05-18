Сергей Лазарев выступил в финале Евровидения

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Сергей Лазарев выступил в финале Евровидения

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Исполнитель представил заключительное выступление с песней Scream на арене "Экспоцентра" в Тель-Авиве.

Певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на Евровидении, выступил в финале музыкального конкурса в Тель-Авиве.

Исполнитель представил заключительное выступление с песней Scream на арене "Экспоцентра" в Тель-Авиве. Номер артиста вызвал положительную реакцию фанатов и многих журналистов из разных стран.

Напомним, перед финалом международного песенного конкурса было дисквалифицировано жюри Белоруссии — из-за того, что его члены раскрыли, за кого голосовали в первом полуфинале.

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