Сергей Лазарев выступил в финале Евровидения

🇷🇺 Not so silent and innocent! What a show from Sergey Lazarev!@SergeyLazarev#DareToDream #Eurovision #RUS pic.twitter.com/w3b5BHeIQy— Eurovision (@Eurovision) May 18, 2019
Певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на Евровидении, выступил в финале музыкального конкурса в Тель-Авиве.
Исполнитель представил заключительное выступление с песней Scream на арене "Экспоцентра" в Тель-Авиве. Номер артиста вызвал положительную реакцию фанатов и многих журналистов из разных стран.
Напомним, перед финалом международного песенного конкурса было дисквалифицировано жюри Белоруссии — из-за того, что его члены раскрыли, за кого голосовали в первом полуфинале.
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