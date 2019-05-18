Порошенко назначил выплаты Сенцову и Сущенко

Президент Украины Пётр Порошенко назначил государственные стипендии осуждённым в РФ гражданам Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Підписав Указ «Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка».— Петро Порошенко (@poroshenko) May 18, 2019
Левко Лук’яненко, людина-легенда, писав: «Доки нація бореться – вона живе». Тож держстипендії його імені отримають незламні борці-політв'язні: Володимир Балух, Микола Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко. pic.twitter.com/nQupekXKB8
— Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко". Они назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семени, Олегу Сенцову, Роману Сущенко, — говорится в сообщении.
Также стипендии сроком на один год назначены крымскотатарским деятелям Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.
Напомним, что государственная стипендия имени Левка Лукьяненко назначается для поддержки арестованных в РФ граждан Украины.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени