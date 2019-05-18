Порошенко назначил выплаты Сенцову и Сущенко

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Порошенко назначил выплаты Сенцову и Сущенко

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Фото: © Администрация президента Украины

Поддержки Украины также удостоились Владимир Балух, Николай Семена, Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.

Президент Украины Пётр Порошенко назначил государственные стипендии осуждённым в РФ гражданам Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко". Они назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семени, Олегу Сенцову, Роману Сущенко, — говорится в сообщении.

Также стипендии сроком на один год назначены крымскотатарским деятелям Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Напомним, что государственная стипендия имени Левка Лукьяненко назначается для поддержки арестованных в РФ граждан Украины.

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