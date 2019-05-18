Курц объявил новые выборы в парламент Австрии после скандала с вице-канцлером

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил о проведении новых выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента страны) и прекращении работы коалиционного правительства с Австрийской партией свободы, глава которой Хайнц-Кристиан Штрахе ушёл в отставку с должности вице-канцлера из-за скандального видео в СМИ.

— Моя цель проста: я хочу работать во благо нашей великолепной страны со своими политическими подходами, курсом и поддержкой большинства населения, но без инцидентов и скандалов. Я думаю, что сейчас это невозможно ни с кем. Австрийская партия свободы не может, социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии — слишком малы, чтобы их поддерживали, — сказал Курц на пресс-конференции в Вене.

Сегодня я предложил федеральному президенту как можно скорее провести в Австрии досрочные выборы Канцлер Австрии Себастьян Курц

По словам Курца, он пришёл к власти в 2017 году, чтобы добиться перемен, и тогда же пообещал народу быть верным своему политическому курсу. Австрийская партия свободы стала единственной на тот момент партией, с которой Австрийская народная партия смогла вступить в коалицию и в тандеме реализовать за два года большую часть предвыборных обещаний. Курц привёл в пример сокращение нелегальной миграции, реформы в сфере образования и налогов. Он поблагодарил всех членов правительства за проделанную работу.

Ранее стало известно, что депутаты Нацсовета Австрии потребовали отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе — политика заподозрили в сотрудничестве с гражданкой РФ. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что не намерен продолжать работать с Штрахе в коалиционном правительстве после скандала.