Сборная Словакии разгромила Великобританию на ЧМ по хоккею

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Сборная Словакии разгромила Великобританию на ЧМ по хоккею

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Британская команда пропустила в свои ворота семь шайб, в то время как их соперники — только одну.

Сборная Словакии одержала победу над командой Великобритании со счётом 7:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Секера, Томаш Татар, Мартин Маринчин, Михал Чайковский, Мариан Студениц, Матуш Сукель и Давид Бондра. У сборной Великобритании отличился Майк Хаммонд, забросивший третью шайбу на турнире.

Сейчас словаки занимают пятое место в группе, набрав девять очков после шести матчей. Команда Великобритании, в активе которой нет ни одного очка, замыкает турнирную таблицу.

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