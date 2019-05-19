Сборная Словакии разгромила Великобританию на ЧМ по хоккею

Сборная Словакии одержала победу над командой Великобритании со счётом 7:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Highlights: Slovakia had seven different goal scorers in a 7-1 win over @TeamGBicehockey on Day 9 at #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019
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В составе победителей шайбы забросили Андрей Секера, Томаш Татар, Мартин Маринчин, Михал Чайковский, Мариан Студениц, Матуш Сукель и Давид Бондра. У сборной Великобритании отличился Майк Хаммонд, забросивший третью шайбу на турнире.
Сейчас словаки занимают пятое место в группе, набрав девять очков после шести матчей. Команда Великобритании, в активе которой нет ни одного очка, замыкает турнирную таблицу.
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