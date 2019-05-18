SSJ-100 "Аэрофлота" прервал взлёт в Ульяновске из-за отказа гидросистемы

Самолёт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который должен был проследовать из Ульяновска в Москву, прервал свой взлёт из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в аэропорту.
— Рейс SU1389 SSJ-100. Прерван взлёт на скорости 55 км/ч из-за отказа первой гидросистемы, — приводит агентство слова собеседника.
По его словам, теперь все пассажиры рейса отказываются лететь на SSJ-100.
Повышенное внимание к "суперджетам" связано с произошедшей 5 мая трагедией в столичном аэропорту Шереметьево, где такой авиалайнер компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф показывал видео пожара из салона самолёта.
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