Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ

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Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ

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В составе победителей шайбы забрасывали Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.

В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии.

Итоговый счёт игры — 4:3 в пользу шведов.

В составе победителей забрасывали шайбы Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.

У швейцарцев заброшенные шайбы на счету Йоэля Дженацци, Свена Андригетто, Гаэтана Хаса.

Благодаря этой победе Швеция вышла на второе место в группе В. Лидируют в группе россияне.

Ранее сборная Словакии одержала победу над командой Великобритании.

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