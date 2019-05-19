Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ

Let's watch that moment when @ekmanlarson regained the lead for @Trekronorse, shall we?— IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019
Stay up to the minute with game action with the IIHF App:
https://t.co/PDQtNtuJxc
▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/RCs2XfcL4Z
В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии.
Итоговый счёт игры — 4:3 в пользу шведов.
В составе победителей забрасывали шайбы Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.
У швейцарцев заброшенные шайбы на счету Йоэля Дженацци, Свена Андригетто, Гаэтана Хаса.
Благодаря этой победе Швеция вышла на второе место в группе В. Лидируют в группе россияне.
Ранее сборная Словакии одержала победу над командой Великобритании.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени