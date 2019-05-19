В Красноярском крае в жилом доме произошёл пожар

Согласно последним данным МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 900 кв. метров.

В посёлке Тура Красноярского края загорелся двухэтажный многоквартирный дом, из здания эвакуировали 30 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

— Открытое горение происходит на площади 675 квадратных метров. Произошло обрушение кровли и чердачного перекрытия, — рассказали в МЧС РФ.

Согласно последнему сообщению, в 22:15 пожар на площади 900 кв. метров был локализован.

Данных о пострадавших пока не поступало.