В Красноярском крае в жилом доме произошёл пожар

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В Красноярском крае в жилом доме произошёл пожар

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Фото: © Flickr/Инфо Pro

Согласно последним данным МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 900 кв. метров.

В посёлке Тура Красноярского края загорелся двухэтажный многоквартирный дом, из здания эвакуировали 30 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Открытое горение происходит на площади 675 квадратных метров. Произошло обрушение кровли и чердачного перекрытия, — рассказали в МЧС РФ.

Согласно последнему сообщению, в 22:15 пожар на площади 900 кв. метров был локализован.

Данных о пострадавших пока не поступало.

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