В Красноярском крае в жилом доме произошёл пожар

В посёлке Тура Красноярского края загорелся двухэтажный многоквартирный дом, из здания эвакуировали 30 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
— Открытое горение происходит на площади 675 квадратных метров. Произошло обрушение кровли и чердачного перекрытия, — рассказали в МЧС РФ.
Согласно последнему сообщению, в 22:15 пожар на площади 900 кв. метров был локализован.
Данных о пострадавших пока не поступало.
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