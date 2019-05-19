Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в спекуляции на трагедии

Диппредставительство выступило с обвинением Соединённых Штатов в "подражании" бандеровскому образу Порошенко.

Госдепартамент США продолжает попытки спекуляций на тему трагических событий в истории России с целью накалить межнациональную обстановку. Об этом сообщается в соцсетях Посольства РФ в Вашингтоне.

Согласно заявлению диппредставительства, манипуляции Госдепа на тему "циничной бандеры" Порошенко в день памяти депортированных народов не лучшим образом отражают образ США.

— Госдеп не оставляет жалких попыток спекуляций на тему трагических событий в истории народов России в стремлении посеять межнациональную рознь... Особенно старается зампомощника госсекретаря Джордж Кент, который уверен, что знает прошлое России лучше нас, — отметили в диппредставительстве.

Хотели бы предупредить его от дальнейшей публичной поддержки арестованных в Крыму членов запрещённой в РФ террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"* Посольство РФ в США

Ранее в твиттере Посольства США на Украине было опубликовано видеообращение Кента, выступившего с заявлением о том, что российские власти "продолжают преследовать крымских татар".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.