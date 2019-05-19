Президент Австрии призвал расследовать скандал с вице-канцлером

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать заявления, которые были сделаны функционерами Австрийской партии свободы (АПС) на скандальном видео, опубликованном германскими СМИ. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вене.
— Нужно чёткое, полноценное, беспощадное установление фактов нашими органами исполнительной власти и юстиции. Я также хочу указать на центральную роль независимой журналистики в либеральной демократии, так называемая четвёртая власть в этом случае сполна выполнила свою миссию, — отметил Ван дер Беллен.
Президент также назвал события на видеозаписи дерзким неуважением к согражданам, так как на ней видно, что ответственные лица республики подорвали доверие, возложенное на них.
Ван дер Беллен уверен, что досрочные выборы в Нацсовет Австрии (нижняя палата парламента) позволят восстановить доверие людей к правительству. По его словам, сегодняшние отставки "были лишь первым шагом".
Он также подчеркнул, что у австрийцев есть право на правительство, которому они будут доверять и которое будет заслуживать уважения в Европе.
Депутаты Нацсовета Австрии потребовали отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе — политика заподозрили в сотрудничестве с гражданкой РФ. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что не намерен продолжать работать с Штрахе в коалиционном правительстве после скандала, и объявил новые выборы.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени