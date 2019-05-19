В Сирии трое военных ранены при обстреле боевиков

Трое сирийских военных пострадали в результате обстрелов незаконными вооружёнными формированиями провинций Латакия и Хама в Сирии, сообщил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.

— В течение суток зафиксированы обстрелы населённых пунктов Дарх-Абу-Асад (дважды), Ройсет-Рушу (дважды), Мукатталь Нахшебба, Сараф, Джубб-Эз-Зарур, Санджека, Сафсафа, Джубб-Эль-Мгара, Калъат-Марза провинции Латакия, Каркад провинции Хама. В результате трое военнослужащих Вооружённых сил Сирии получили ранения, — рассказал он.

Купчишин добавил, что за сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели одну гуманитарную акцию в районе Ард Аль-Хамра города Алеппо, в ходе которой было выдано 500 продовольственных наборов.