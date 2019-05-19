Алексей Гуськов сыграет русского шпиона в фильме китайского режиссёра

По словам актёра, картина будет сниматься для платформы Netflix, а съёмки начнутся в августе.

Народный артист РФ Алексей Гуськов снимется в фильме известного китайского режиссёра Юань Чжана, где сыграет русского шпиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова актёра.

— Там огромное количество шпионов, русского шпиона предложили сыграть мне. Я, конечно, любезно согласился, — говорит актёр.

По его словам, проект будущего фильма готовится для Netflix. Съёмки начнутся в августе и будут проходить в Сеуле на американской базе.

Гуськов добавил, что никаких подробностей о будущей картине пока не знает.