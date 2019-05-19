Алексей Гуськов сыграет русского шпиона в фильме китайского режиссёра

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Алексей Гуськов сыграет русского шпиона в фильме китайского режиссёра

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Фото: © Instagram / guskov_aleksei

По словам актёра, картина будет сниматься для платформы Netflix, а съёмки начнутся в августе.

Народный артист РФ Алексей Гуськов снимется в фильме известного китайского режиссёра Юань Чжана, где сыграет русского шпиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова актёра.

Там огромное количество шпионов, русского шпиона предложили сыграть мне. Я, конечно, любезно согласился, — говорит актёр.

По его словам, проект будущего фильма готовится для Netflix. Съёмки начнутся в августе и будут проходить в Сеуле на американской базе.

Гуськов добавил, что никаких подробностей о будущей картине пока не знает.

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