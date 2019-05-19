В Израиле завершилось Евровидение-2019, объявлен победитель

В Тель-Авиве подведены итоги голосования жюри и зрителей на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов с 492 баллами.
🇳🇱 The winner of the Eurovision Song Contest 2019 is Duncan Laurence, representing The Netherlands with his song, Arcade!— Eurovision (@Eurovision) May 18, 2019
👉 https://t.co/8ppA7om1Py@dunclaurence#DareToDream #Eurovision #NLD pic.twitter.com/iVduYXZY0y
На втором месте — Италия с 465 баллами.
Представитель России Сергей Лазарев же в общей сложности набрал 369 баллов и оказался на третьей строчке.
За Россию максимальное число баллов — 12 — отдало жюри Азербайджана. Также Лазарев получил по 10 баллов от Мальты, Сан-Марино, Черногории, Кипра и Греции.
В российской копилке оказались и оценки по 6 баллов — от Эстонии, Северной Македонии и Румынии, по 5 баллов — от Нидерландов, Молдавии и Армении, по 4 балла — от Великобритании, Латвии и Австралии, по 3 балла — от Ирландии, Швейцарии, Дании и Швеции, по 2 балла — от Испании и Хорватии, по 1 баллу — от Албании и Литвы.
Лазарев не получил баллов от жюри Португалии, Польши, Норвегии, Австрии, Италии, Венгрии, Белоруссии, Германии, Бельгии, Сербии, Исландии, Грузии, Чехии, Франции, Финляндии, Израиля, Словении.
Here is the scoreboard after all the jury votes.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/q3vpPg1NWa— Eurovision (@Eurovision) May 18, 2019
Кроме того, Россия получила дополнительные 244 балла по числу голосовавших зрителей.
Напомним, Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, вышел на сцену под пятым номером, на высоком уровне представив своё выступление с композицией Scream.
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