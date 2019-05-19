В Израиле завершилось Евровидение-2019, объявлен победитель

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В Израиле завершилось Евровидение-2019, объявлен победитель

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Фото: © eurovision.tv

Представитель России Сергей Лазарев же в общей сложности набрал 369 баллов и оказался на третьей строчке.

В Тель-Авиве подведены итоги голосования жюри и зрителей на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов с 492 баллами.

На втором месте — Италия с 465 баллами.

Представитель России Сергей Лазарев же в общей сложности набрал 369 баллов и оказался на третьей строчке.

За Россию максимальное число баллов — 12 — отдало жюри Азербайджана. Также Лазарев получил по 10 баллов от Мальты, Сан-Марино, Черногории, Кипра и Греции.

В российской копилке оказались и оценки по 6 баллов — от Эстонии, Северной Македонии и Румынии, по 5 баллов — от Нидерландов, Молдавии и Армении, по 4 балла — от Великобритании, Латвии и Австралии, по 3 балла — от Ирландии, Швейцарии, Дании и Швеции, по 2 балла — от Испании и Хорватии, по 1 баллу — от Албании и Литвы.

Лазарев не получил баллов от жюри Португалии, Польши, Норвегии, Австрии, Италии, Венгрии, Белоруссии, Германии, Бельгии, Сербии, Исландии, Грузии, Чехии, Франции, Финляндии, Израиля, Словении.

Кроме того, Россия получила дополнительные 244 балла по числу голосовавших зрителей.

Напомним, Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, вышел на сцену под пятым номером, на высоком уровне представив своё выступление с композицией Scream.

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