Эрдоган надеется на сотрудничество с Россией в разработке С-500

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Эрдоган надеется на сотрудничество с Россией в разработке С-500

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

По словам турецкого президента, Москва предложила Анкаре хорошие условия для покупки С-400, после чего речь пойдёт о С-500.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с Россией в сфере разработки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500. Об этом лидер страны сообщил в интервью телеканалу NTV.

По С-400 сделка завершена. Согласно договору, поставки должны начаться в июле, а может, даже в более ранний срок. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдёт и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400, — сообщил глава государства.

Как ранее писал Лайф, Турция не поддалась на угрозы со стороны США и завершила сделку по покупке С-400.

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