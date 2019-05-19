Эрдоган надеется на сотрудничество с Россией в разработке С-500

По словам турецкого президента, Москва предложила Анкаре хорошие условия для покупки С-400, после чего речь пойдёт о С-500.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с Россией в сфере разработки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500. Об этом лидер страны сообщил в интервью телеканалу NTV.

— По С-400 сделка завершена. Согласно договору, поставки должны начаться в июле, а может, даже в более ранний срок. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдёт и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400, — сообщил глава государства.

Как ранее писал Лайф, Турция не поддалась на угрозы со стороны США и завершила сделку по покупке С-400.