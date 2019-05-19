В России от ВИЧ умерло почти 320 тысяч человек

Роспотребнадзор приводит статистику с момента регистрации первого заражённого в РФ.

С начала регистрации ВИЧ-инфекции в России умерло более 318 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Согласно доступной информации, регистрировать ВИЧ-инфицированных людей в РФ начали с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения.

— С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерло к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерло от различных причин 36 868 больных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остаётся туберкулёз, — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, на конец 2018 года в России зарегистрировали более 1 млн граждан с ВИЧ.

— Наиболее высокий уровень распространённости ВИЧ-инфекции среди населения наблюдается в возрастной группе 30–44 года, — отметили в Роспотребнадзоре.

В соответствии со статистикой Роспотребнадзора, доля инфицированных ВИЧ половым путём составляет 57,5%, при употреблении наркотиков — 39%.

Как ранее писал Лайф, количество ВИЧ-инфицированных в России на конец 2018 года превысило 896 тысяч человек.