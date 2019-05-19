МЦД-1 и МЦД-2 планируют завершить к 2022 году

Проект МЦД-1 и МЦД-2 будет полностью завершён к 2022 году, а движение запустят уже в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— До конца года мы планируем запустить на действующих линиях МЦД-1 и МЦД-2, и, уже параллельно строя ж/д линии, запустить вторым этапом МЦД-2 к 2022 году, — пояснил он.

По словам Хуснуллина, власти столицы рассмотрели этот проект с руководством РЖД. Он объяснил, что от Курского вокзала до Каланчёвской был узкий участок, но уже подготовлено решение этой проблемы. Заммэра выразил надежду, что эта "очень важная связка для МЦД-2 будет построена".