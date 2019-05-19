Эксперты назвали топ-5 европейских автомобилей до 700 тысяч рублей

Согласно оценке специалистов, в рейтинге нашлось место трём моделям Renault, а также Skoda и Volkswagen.

Эксперты составили рейтинг пяти самых лучших европейских автомобилей в ценовом диапазоне до 700 тысяч рублей. Об этом пишет портал "Цена авто".

Первая и вторая строчки достались двум моделям Renault — седану Logan и хетчбэку Sandero, которые идут с одинаковой ценой за базовую комплектацию — 569 000 руб. Оба автомобиля имеют двигатель объёмом 1,6 л и мощностью 82 л.с. Отметим, что все модели, вошедшие в топ-5, имеют механическую КП.

Тройку лидеров замыкает лифтбэк Skoda Rapid за 660 тысяч, в его стартовую комплектацию Entry входит двигатель с тем же объёмом, но он обладает мощностью повыше — 90 л.с.

На четвёртой строчке располагается седан Volkswagen Polo, стоимость которого начинается с отметки 670 900 рублей. Его комплектация соответствует Skoda Rapid.

На последнем месте топа находится ещё одна модель Renault — кроссовер Duster, обладающий самым мощным двигателем в пятёрке (114 л.с., объём — 1,6 л). Его цена стартует с 699 тысяч.