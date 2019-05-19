Во Франции в 27-й раз прошли протесты "жёлтых жилетов"

В субботу, 18 мая, тысячи человек вышли на улицы Франции в ходе акций протеста "жёлтых жилетов". По данным Министерства внутренних дел республики, в демонстрациях участвовало 15,5 тысячи человек.
Впрочем, организаторы не согласны с этими цифрами. По их информации, на улицы вышло как минимум 40,5 тысячи французов.
Акции протеста в целом шли в мирном ключе, а колонны "жёлтых жилетов" сопровождались отрядами полиции.
Самые ожесточённые столкновения активистов с правоохранителями были отмечены в Реймсе.
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