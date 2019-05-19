Сергей Лазарев после Евровидения: Я так хочу поспать!

Российский исполнитель Сергей Лазарев, занявший в этом году на Евровидении третье место со своей песней Scream, заявил, что мечтает выспаться.
— Я так хочу выспаться, друзья. Я так хочу поспать! — сказал певец в эфире телеканала "Россия-1".
Очень надеюсь, что вы получили удовольствие от Евровидения. Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место
Сергей Лазарев
Исполнитель также добавил, что считает это хорошим результатом.
Лазарев признался, что у него были серьёзные конкуренты с разными песнями и "было очень тяжело выступать с балладой".
Свою маму он попросил приготовить ему сырники.
Напомним, по итогам международного песенного конкурса Евровидение Сергей Лазарев занял третье место, уступив представителям Нидерландов и Италии.
Ранее организаторы дисквалифицировали белорусское жюри.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени