Сергей Лазарев после Евровидения: Я так хочу поспать!

Также певец признался, что у него были очень серьёзные соперники, а в заключение попросил свою маму приготовить ему сырников.

Российский исполнитель Сергей Лазарев, занявший в этом году на Евровидении третье место со своей песней Scream, заявил, что мечтает выспаться.

— Я так хочу выспаться, друзья. Я так хочу поспать! — сказал певец в эфире телеканала "Россия-1".

Очень надеюсь, что вы получили удовольствие от Евровидения. Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место Сергей Лазарев

Исполнитель также добавил, что считает это хорошим результатом.

Лазарев признался, что у него были серьёзные конкуренты с разными песнями и "было очень тяжело выступать с балладой".

Свою маму он попросил приготовить ему сырники.

Напомним, по итогам международного песенного конкурса Евровидение Сергей Лазарев занял третье место, уступив представителям Нидерландов и Италии.

Ранее организаторы дисквалифицировали белорусское жюри.