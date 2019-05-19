Американские СМИ усомнились в реалистичности цены за Су-57

Журналисты отметили, что стоимость самолётов даже ниже, чем у проданных Россией Китаю аппаратов Су-30МКК около 20 лет назад.

Американское издание Drive усомнилось в правдивости утверждения о закупке 76 самолётов Су-57 за $2,63 млрд.

Согласно информации издания, Россия планирует закупить 76 самолётов по $4 миллиона (2,2 миллиарда рублей) каждый, а общая стоимость — $2,63 миллиарда (170 миллиардов рублей).

Издание отмечает, что подобная стоимость ниже расчётной цены самолётов Су-30МКК, которые Россия продала Китаю около двадцати лет назад.

Drive не может понять, каким образом усовершенствования в конструкции самолёта и процессе производства могли привести к такому резкому снижению стоимости Су-57.

Как ранее писал Лайф, Путин сообщил, что для ВКС до 2028 года будет закуплено 76 Су-57.