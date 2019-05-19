Мадонна заявила, что все финалисты Евровидения — победители

Певица Мадонна перед своим выступлением на Евровидении в Тель-Авиве назвала победителями всех финалистов конкурса.

— Все вы победители. Быть здесь — уже непросто. Посмотрите на конкурсантов — это представители со всего мира... Музыка сближает! — приводит её слова РИА "Новости".

Певица исполнила на конкурсе свой новый сингл Future совместно с рэпером Quavo, а также хит 1989 года Like A Prayer.

Напомним, по итогам международного песенного конкурса Евровидение представитель России Сергей Лазарев занял третье место, уступив Нидерландам и Италии. После конкурса Лазарев рассказал о своём главном желании.