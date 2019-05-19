"Аэрофлот" подтвердил проблемы SSJ-100 при взлёте в Ульяновске

Все пассажиры так и не взлетевшего лайнера будут отправлены утром на Airbus A320.

"Аэрофлот" подтвердил задержку самолёта Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск — Москва по технической причине, сообщает РИА "Новости".

— Рейс SU1389 Ульяновск — Москва по технической причине задержан. Пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320, вылет планируется в 05:20, — сообщил агентству представитель авиакомпании.

По его словам, пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии со стандартами авиакомпании и Федеральными авиационными правилами.

В транспортной прокуратуре агентству, в свою очередь, подтвердили, что проблема возникла с гидросистемой самолёта: при выруливании на ВПП сработал сигнал тревоги, и команда приняла решение остаться в аэропорту.

Напомним, вечером 18 мая стало известно, что SSJ-100 "Аэрофлота" прервал взлёт в Ульяновске из-за отказа гидросистемы.