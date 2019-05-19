Лазарев занимает первое место по числу просмотров выступления на YouTube

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Лазарев занимает первое место по числу просмотров выступления на YouTube

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Исполнение песни Scream российским певцом воспроизводится зрителями уже более 4 млн раз.

Видео выступления на Евровидении 2019 года российского исполнителя Сергея Лазарева находится на первом месте YouTube-канала конкурса.

За два дня выступление певца посмотрели более 4,2 млн раз.

На второй строчке — видео представительницы Кипра Тамты с 2,6 млн просмотров. Замыкает тройку лидеров победитель Евровидения 2019 года Дункан Лоуренс из Нидерландов с 2,2 млн зрителей.

Напомним, что музыкальный конкурс Евровидение завершился для российского певца третьим местом.

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