Лазарев занимает первое место по числу просмотров выступления на YouTube

Видео выступления на Евровидении 2019 года российского исполнителя Сергея Лазарева находится на первом месте YouTube-канала конкурса.
За два дня выступление певца посмотрели более 4,2 млн раз.
На второй строчке — видео представительницы Кипра Тамты с 2,6 млн просмотров. Замыкает тройку лидеров победитель Евровидения 2019 года Дункан Лоуренс из Нидерландов с 2,2 млн зрителей.
Напомним, что музыкальный конкурс Евровидение завершился для российского певца третьим местом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени