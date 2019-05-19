Саакашвили посоветовал Зеленскому, как ему относиться к России

Политик отметил, что если новоизбранного президента "затащат за кулисы" украинской власти, то его будет ждать судьба "хуже Ющенко".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил мнение, что Владимир Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Москвой и сконцентрироваться на борьбе с Порошенко. Об этом он заявил в эфире канала "Наш".

По словам политика, Украина — это "теневое" государство, где решения принимаются "за кулисами". Он подчеркнул, что несколько месяцев спустя Порошенко попытается взять реванш у Зеленского за поражение.

— Зеленскому говорят: "Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут всё решим". Порошенко нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда страны с за уши притянутым поводом, чтобы провести лояльного Порошенко человека, — всё это рассчитано на реванш через несколько месяцев, — полагает Саакашвили.

Кроме того, он отметил, что если Зеленского "затащат за кулисы", то его будет ждать судьба "хуже Ющенко".

Саакашвили заявил также, что Зеленский может забыть о переговорах с РФ, поскольку Москва якобы "недоговороспособна".

— Любые заигрывания и двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, так как Москва тоже недоговороспособна, — сказал политик.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришёл в политику на Украине, когда президент Порошенко назначил его губернатором Одесской области, до этого предоставив ему гражданство. Но уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили с этого поста, заявив, что тот не только не выполнил обещания по региональному развитию, но и много ухудшил экономические показатели области. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го его выслали в Польшу, откуда он осенью незаконно попал на Украину. Погранслужба Незалежной запретила ему въезд в страну до 2021 года.