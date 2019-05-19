Организаторы соревнований в ЮАР рассказали, кто ударил Шварценеггера

Несмотря ни на что, 71-летний американский актёр не намерен выдвигать обвинения.

Организаторы соревнований Arnold Classic Africa в Южно-Африканской Республике, на которых Арнольда Шварценеггера ударили в спину в прыжке с двух ног, сообщили, что на звезду напал "безумный фанат", известный подобными выходками.

— Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, полагает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападавшим, ведь он известен правоохранителям в связи с организацией таких инцидентов в прошлом, — поясняется в заявлении Arnold Classic Africa.

Там также уточняется, что Шварценеггер не намерен выдвигать обвинения в отношении нападавшего, так как считает ситуацию досадным недоразумением, которое учинил вредный фанат.

Напомним, во время мероприятия Arnold Classic Africa, которое проходило в ЮАР, неизвестный с двух ног атаковал голливудскую звезду Арнольда Шварценеггера. Лайф публиковал видео с места происшествия. Сам актёр уже прокомментировал эту выходку.