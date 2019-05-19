Представитель Нидерландов рассказал, что помогло ему победить на Евровидении

По мнению певца, главный секрет успеха заключается в том, чтобы "не иметь секретов".

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который победил на Евровидении с песней Arcade, считает, что для победы необходимо быть открытым. Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции.

— Полагаю, секрет в том, чтобы не иметь секретов, быть открытым, быть собой и заниматься музыкой, — привёл свою точку зрения Лоуренс.

Он признался, что не знает, почему зрители Евровидения голосовали именно за него. Исполнитель выразил надежду, что зрителей тронули и вдохновили "музыка, песня, стихи, история за ними", а также "исполнение, работа команды".

Исполнительный директор конкурса Юн Ула Санн официально объявил, что следующий конкурс состоится в мае 2020 года в Нидерландах.

— Мы посетим тебя в Нидерландах очень скоро и начнём подготовку, — сказал он Лоуренсу.

64-й по счёту конкурс Евровидение проходил в Тель-Авиве, финал прошёл в ночь на 19 мая.

Лоуренс получил 492 балла. На втором месте — представитель Италии Mahmood с 465 баллами. Российский певец Сергей Лазарев оказался на третьем месте с 369 баллами.