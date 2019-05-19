Лазарев рассказал, при каких условиях согласен вновь выступить на Евровидении

Представитель России на музыкальном конкурсе Евровидение Сергей Лазарев заявил, что готов выступить и в третий раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова певца.
— Я, как боец, всегда готов, — сказал Лазарев, добавив, что считает итоги конкурса по отношению к себе достойными.
По его словам, объективность Евровидения ставится под сомнение и является для него "чувствительным вопросом", так как некоторые страны были явно предвзяты. Также, по его словам, ему было обидно, что Белоруссия и Грузия не дали баллов, отмечает Лазарев.
— У меня был очень сложный номер, цель была — показать меня с другой стороны. Это именно вокальное исполнение, в отличие от 2016 года, когда в центре номера был перформанс, — сообщил певец.
В телефонном интервью Лазарев сказал, что готов выступить на Евровидении в третий раз, если его позовут.
Как ранее писал Лайф, музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. По итоговому количеству баллов Сергей Лазарев занял 3-е место.
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