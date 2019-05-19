Лазарев рассказал, при каких условиях согласен вновь выступить на Евровидении

Певец также сообщил, в чём отличие его номера на конкурсе 2019 года по сравнению с 2016-м.

Представитель России на музыкальном конкурсе Евровидение Сергей Лазарев заявил, что готов выступить и в третий раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова певца.

— Я, как боец, всегда готов, — сказал Лазарев, добавив, что считает итоги конкурса по отношению к себе достойными.

По его словам, объективность Евровидения ставится под сомнение и является для него "чувствительным вопросом", так как некоторые страны были явно предвзяты. Также, по его словам, ему было обидно, что Белоруссия и Грузия не дали баллов, отмечает Лазарев.

— У меня был очень сложный номер, цель была — показать меня с другой стороны. Это именно вокальное исполнение, в отличие от 2016 года, когда в центре номера был перформанс, — сообщил певец.

В телефонном интервью Лазарев сказал, что готов выступить на Евровидении в третий раз, если его позовут.

Как ранее писал Лайф, музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. По итоговому количеству баллов Сергей Лазарев занял 3-е место.