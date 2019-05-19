Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на Евровидении

Он отметил, что было бы неплохо увидеть, как отличалось голосование зрителей в тех странах, жюри которых давало его выступлению 0 баллов.

Певец Сергей Лазарев видит некую предвзятость по отношению к России, которая сказывается на итогах "Евровидения" и не даёт ей стать победителем конкурса.

— Я не знаю, что надо такого сделать, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то предвзятость, может быть, к политике РФ, может быть, вообще к стране... Хотя, что касается журналистов, надо отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали вопросами о политике. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ, — сказал Лазарев.

Певец отметил, что был "обласкан вниманием" публики, поэтому тут ему не к чему придраться.

— Жюри — может, им просто не понравилось, это тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разные, конкуренция была серьёзнейшая в этом году, — резюмировал Лазарев.

По словам артиста, были и страны, которые снова не захотели рассмотреть номер России, например Грузия. Он также отметил, что было бы неплохо увидеть, как отличалось голосование зрителей в тех странах, жюри которых давало России 0 баллов.

Конкурс Евровидение прошёл в Израиле. Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, Лазарев — третий.