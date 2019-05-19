В Саудовской Аравии готовы "со всей силой" ответить на недавние атаки

По мнению арабского государства, в дестабилизации региона виноват Иран, угрожающий "экономическим интересам всего мира".

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил на пресс-конференции, что его страна не хочет войны в регионе, но готова "со всей силой" ответить, если её начнёт другая сторона. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

По его словам, в дестабилизации региона виноват Иран, поскольку тот "угрожал экономическим интересам всего мира, планируя закрыть морские пути, и провёл террористические операции в Саудовской Аравии и регионе".

Министр также призвал международное сообщество занять жёсткую позицию в этой ситуации, чтобы не дать Тегерану "сеять разрушения и хаос во всём мире".

14 мая центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, который принадлежит национальной компании Saudi Aramco, подвергся атаке беспилотников йеменского движения "Ансар Аллах". В Минобороны Саудовской Аравии заявили, что хуситы атаковали нефтепровод по приказу Ирана.