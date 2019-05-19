Король Саудовской Аравии созвал экстренный саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке. Об этом сообщает официальное государственное агентство новостей SPA.

Уточняется, что этот призыв был сделан из-за обострения отношений с Ираном. Ранее стало известно о диверсии в отношении танкеров у берегов Объединённых Арабских Эмиратов и нападении хуситов на две нефтяные станции в Саудовской Аравии. По мнению американских спецслужб, за атакой могли стоять объединения, симпатизирующие властям Ирана.

Салман предлагает провести саммит 30 июня. Тогда же в Мекке должна пройти встреча глав стран и правительств Организации исламского сотрудничества.

Ранее госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна не хочет войны в регионе, но готова "со всей силой" ответить, если её начнёт другая сторона.