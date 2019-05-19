Киркоров — о Лазареве: Этот человек совершил невозможное

Знаменитый российский певец подчеркнул, что по итогам зрительского голосования Лазарев оказался на второй строчке конкурса.

Народный артист РФ Филипп Киркоров отметил высокий результат исполнителя Сергея Лазарева на Евровидении. Об этом Киркоров, являющийся продюсером выступления Лазарева и соавтором его песни Scream, сказал в эфире канала "Россия-1".

По словам Киркорова, Лазарев вошёл в тройку лидеров по версии как жюри, так и телезрителей.

— Этот человек совершил невозможное ... Когда Дима [Билан] привёз победу в Россию с Евровидения, правила были другие, не было жюри, было только голосование телезрителей. А сегодня — стабильность: в 2016-м жюри и телезрители, сегодня жюри и телезрители, и он стабильно вошёл в тройку лучших артистов Европы, — сказал народный артист России.

Киркоров подчеркнул также, что по итогам зрительского голосования Лазарев оказался на второй строчке.

Напомним, Лазарев сегодня ночью на конкурсе набрал 369 баллов и занял третье место. В 2016 году в Стокгольме он также занял третье место на конкурсе, но тогда стал первым по результатам зрительского голосования.

Победителем Евровидения стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.