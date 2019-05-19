Киркоров — о Лазареве: Этот человек совершил невозможное

Народный артист РФ Филипп Киркоров отметил высокий результат исполнителя Сергея Лазарева на Евровидении. Об этом Киркоров, являющийся продюсером выступления Лазарева и соавтором его песни Scream, сказал в эфире канала "Россия-1".
По словам Киркорова, Лазарев вошёл в тройку лидеров по версии как жюри, так и телезрителей.
— Этот человек совершил невозможное ... Когда Дима [Билан] привёз победу в Россию с Евровидения, правила были другие, не было жюри, было только голосование телезрителей. А сегодня — стабильность: в 2016-м жюри и телезрители, сегодня жюри и телезрители, и он стабильно вошёл в тройку лучших артистов Европы, — сказал народный артист России.
Киркоров подчеркнул также, что по итогам зрительского голосования Лазарев оказался на второй строчке.
Напомним, Лазарев сегодня ночью на конкурсе набрал 369 баллов и занял третье место. В 2016 году в Стокгольме он также занял третье место на конкурсе, но тогда стал первым по результатам зрительского голосования.
Победителем Евровидения стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
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