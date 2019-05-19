Учёный объяснил ошеломительный успех "Игры престолов"

Эксперт напомнил сцену, где леди Санса Старк была изнасилована патологическим садистом и психопатом Рамси Болтоном.

Американо-германский медиевист Рихард Утц считает, что сцены насилия и секса, за которые часто критикуют "Игру престолов", художественно оправданны и придают повествованию сложность. Успех киноновеллы он объяснил тем, что авторы "подыгрывают" различным аудиториям.

— Конечно, будут зрители, которые смотрят "Игру престолов", поскольку там есть секс и насилие, как мы и ждём от времён Средневековья. Этим зрителям всё равно, избыточны сцены насилия и секса или нет. Они будут смотреть на YouTube компиляции лучших таких сцен. Но есть и зрители с более утончёнными потребностями. Они будут смотреть сериал ради его сложности и оценят, что даже насилие и секс интегрированы в линию повествования, — сказал Утц РИА "Новости".

Он напомнил сцену из сезона 2015 года, где героиня сериала Санса Старк была изнасилована патологическим садистом и психопатом Рамси Болтоном.

— Не думаю, что эта сцена неоправданна. Путь Сансы — разочарование в романтическом, нереалистичном видении мира: рыцари в сияющих доспехах, спасающие "спящих красавиц". Её отца обезглавили, её похитили, убили её мать и братьев, её дважды насильно выдали замуж и так далее, — сказал историк. Он отметил, что эта сцена стала художественным средством, помогающим всесторонне понять персонажей.

Точно так же, по мнению Утца, намеренными являются вызывающе откровенные сцены наготы. По его словам, они тоже оправданы логикой сериала, так как помогают понять сложный фэнтезийный мир "Игры престолов".

Сага "Игра престолов" уже стала одной из самых популярных в истории. Она получила благосклонные отзывы критиков и завоевала рекордные 47 наград "Эмми". В сериале говорится о вымышленном мире Семи королевств, где борются за власть ряд семей, в то время как на мир надвигается мистический Король Ночи с Белыми ходоками и упырями.

Ранее эксперт заявил, что сериал может завершиться совсем не так, как ожидают фанаты.

Премьера последней серии последнего сезона состоится в России уже завтра, 20 мая.

Прощание с "Игрой престолов". Как нескучно досмотреть главный сериал XXI века