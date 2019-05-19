В Японии умер мужчина из старейшей в мире пары супругов

Масао Мацумото и его жена Мияко прожили вместе более 81 года, а их совокупный возраст превышал 210 лет.

Японец Масао Мацумото, который вместе с супругой занимал почётную первую строчку Книги рекордов Гиннесса в качестве старейшей пары мира, умер в городе Такамацу. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Мужчина скончался по причине сердечной недостаточности, на момент смерти ему было 108 лет.

Совокупный возраст пары превышал 210 лет, вместе Масао и Мияко прожили 81 год и 201 день.

Свой статус старейшей пары мира они приобрели в 2018 году, когда побили достижение предыдущих супругов Карла и Гурдрен Дольвен на 57 дней.