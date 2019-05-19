В Гондурасе разбился частный самолёт, погибли туристы

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В Гондурасе разбился частный самолёт, погибли туристы

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Фото: © Pixabay

Точных данных о гражданстве погибших ещё нет, по разным данным, это либо граждане США, либо Канады.

Пять иностранных туристов, включая пилота, погибли в результате крушения частного самолёта около острова Роатан, входящего в состав Гондураса. Об этом информирует Reuters со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, точных данных о гражданстве погибших ещё нет. Представитель вооружённых сил государства заявил, что четверо из жертв являются американцами, в то время как местные власти рассказали о гибели четырёх канадцев. Информации о гражданстве пятой жертвы нет.

Отмечается, что самолёт рухнул в море вскоре после взлёта. Причины неизвестны.

Ранее частный самолёт разбился в аэропорту Дубая.

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