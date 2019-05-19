Boeing изменила ПО симулятора 737 MAX

В компании тесно сотрудничают с производителями устройств и регулятором в части внесения изменений и улучшений.

Компания Boeing после обнаружения проблем в новом программном обеспечении для симулятора 737 MAX внесла изменения и передала необходимые данные владельцам этих симуляторов, сообщает AFP.

— Boeing внесла коррективы в программное обеспечение симулятора 737 MAX и предоставила дополнительную информацию операторам, чтобы обеспечить репрезентативность работы симулятора в различных условиях полёта, — говорится в письме компании-производителя.

В Boeing добавили, что тесно сотрудничают с производителями устройств и регулятором в части внесения этих изменений и улучшений, а также для обеспечения того, чтобы обучение клиентов не прерывалось.

Ранее стало известно, что Boeing завершила обновление ПО для системы коррекции маневрирования на 737 MAX, сбой в которой, вероятно, стал причиной крушения двух лайнеров данного типа.

В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 людьми на борту потерпел крушение. В ноябре 2018 года такой же борт рухнул в Индонезии, трагедия унесла 189 жизней.

После этого около 20 стран закрыли своё воздушное пространство для пролёта самолётов данной модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В ходе расследования причин инцидентов были обнаружены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением недочётов и обновляет программу обучения пилотов.