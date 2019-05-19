Эксперт: Почти каждый третий россиянин страдает от бессонницы

Специалист центра сна и бодрствования отметил, что 42 млн жителей РФ подвержены данной проблеме.

Порядка 30% россиян страдают от бессонницы, большая часть которых — жители крупных городов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илью Блохина.

— Около 42 миллионов россиян испытывают регулярные проблемы со сном, статистика говорит, что 30% населения страны можно поставить диагноз в сфере инсомнии. В основном это жители крупных городов — индустриальная среда накладывает свой отпечаток на качество сна, — говорит Блохин.

То есть каждый третий человек, решающий переехать в мегаполис, будет иметь проблемы со сном, добавляет он.

Стоит отметить, что, согласно статистике, бессонница встречается у 28-45% населения планеты.