Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

Политик подчеркнул, что Латвии угрожают националисты, распространяющие иллюзии и страхи о России, причём подобные настроения есть во всех странах Европы.

Экс-мэр Риги Нил Ушаков, баллотирующийся в Европарламент, призвал налаживать отношения с РФ и готовиться к отмене антироссийских санкций, сообщает Sputnik Латвия.

По его словам, в Рижской думе часто шли споры, как стоит строить отношения с Россией и почему политики Латвии не могут ездить в Москву на конференции, тогда как представители разных европейских стран часто посещают различные мероприятия в РФ.

— Хотел бы я дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций кончится, — отметил Ушаков.

По его словам, здесь Латвия должна брать пример с Германии, поддерживающей активные контакты с РФ, но в то же время занимающей твёрдую позицию по санкциям.

— На мой взгляд, надо смотреть на то, как ведут себя те же самые немцы. С одной стороны, у них есть твёрдая позиция по многим вопросам, с другой — самоуправления сотрудничают. Необходимо понимать, что рано или поздно придёт время, когда взаимные санкции кончатся, поэтому надо думать о том, как мы выстраиваем отношения, — добавил Ушаков.

При этом бывший мэр Риги подчеркнул, что Латвии угрожают националисты, распространяющие иллюзии и страхи о России, причём подобные настроения есть во всех странах Европы.

Ранее министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил Ушакова от должности мэра Риги из-за подозрения в нецелесообразном использовании более 18 млн евро средств бюджета. Ушаков является лидером партии "Согласие", выступающей в поддержку русскоязычных жителей Латвии.

Ушаков назвал противоправным это отстранение. Пост мэра Риги он занимал с 2009 года. В связи со вступлением распоряжения в силу Ушаков стал рядовым депутатом Рижской думы. Обязанности градоначальника исполняет заммэра Олег Буров.