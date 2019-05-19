Лазарев: Я Россию не подвёл

По словам артиста, из всех репетиций и полуфиналов он "выступил лучше, эмоциональнее, мощнее, собраннее".

Российский исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале Евровидения 2019 года и полагает, что не подвёл Россию и показал достойный результат.

— Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь — из всех репетиций, полуфиналов. Я выступил лучше, чем на полуфинале, эмоциональнее, мощнее, собраннее ещё. Конечно, волнение страшное и усталость страшная, поскольку у нас было восемь шоу подряд, — приводит его слова РИА "Новости".

Артист подчеркнул, что репетиции сильно выматывают. По его словам, у него вообще не было отдыха с полуфинала.

То, что я сегодня эти ноты спел, — какое-то чудо. Я доволен, я счастлив, что результат не понизил. Я удержал. Стабильность — признак профессионализма, как сказал Филипп [Киркоров] Сергей Лазарев

Исполнитель отметил, что счастлив, так как это достойный результат.