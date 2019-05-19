Марин Ле Пен надеется на прекращение конфронтации с Россией

Лидер французского "Национального объединения" заявила о том, что нормализация отношений Европы и России — в общих интересах.

Французский политик Марин Ле Пен заявила, что призыв популистских партий ко всей Европе состоит в нежелании противостояния России. Её слова приводит РИА "Новости".

— У нас нет причин для того, чтобы быть в состоянии вражды с Россией. Мы надеемся, что наступит нормализация [в отношениях] европейских стран и России, потому что это в явных интересах европейских стран и, я думаю, в интересах России, — рассказала она.

Лидер французского "Национального объединения" приняла участие в крупной манифестации в Милане в связи с выборами в Европарламент, назначенными на 26 мая.

Как ранее писал Лайф, Мари Ле Пен уже говорила, какими последствиями обернулись для ЕС санкции против России.