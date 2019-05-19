Порошенко уволил первого замглавы СБУ, отвечавшего за борьбу с коррупцией

Действующий президент Украины Пётр Порошенко уволил первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчину. Указ об этом был размещён на официальном сайте главы Незалежной.
Демчина занимал должность руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ЦУ СБУ.
В марте 2017 года Демчина уже был в центре скандала о несоответствии задекларированных доходов реальным условиям жизни, отмечает УНИАН.
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