В Новой Москве нашли ребёнка, пропавшего в лесу

Ребёнка, о поисках которого в лесу около посёлка Кокошкино ранее говорил мэр столицы Сергей Собянин, нашли. Об этом градоначальник написал в своём твиттере.
— К счастью, ребёнка нашли. Жив-здоров. Хочу поблагодарить тех, кто подключился к поиску и оперативно предложил помощь, — заявил мэр.
Ранее он в своём твиттере писал, что ребёнка в лесу около Кокошкино в Новой Москве разыскивают более 800 человек.
Возраст малыша и подробности о его состоянии не приводятся.
Ранее стало известно, что в Кентукки двухлетний мальчик потерялся и четыре дня жил в лесу без еды и воды.
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