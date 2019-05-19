В Новой Москве нашли ребёнка, пропавшего в лесу

Ребёнка, о поисках которого в лесу около посёлка Кокошкино ранее говорил мэр столицы Сергей Собянин, нашли. Об этом градоначальник написал в своём твиттере.

— К счастью, ребёнка нашли. Жив-здоров. Хочу поблагодарить тех, кто подключился к поиску и оперативно предложил помощь, — заявил мэр.

Ранее он в своём твиттере писал, что ребёнка в лесу около Кокошкино в Новой Москве разыскивают более 800 человек.

Возраст малыша и подробности о его состоянии не приводятся.

Ранее стало известно, что в Кентукки двухлетний мальчик потерялся и четыре дня жил в лесу без еды и воды.