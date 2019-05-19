Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и защитил свой титул

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал своего соперника Доминика Бризила в первом раунде боя, который происходил в Нью-Йорке.
What a right.— Ariel Helwani (@arielhelwani) May 19, 2019
Which makes you wonder, just how good is Tyson Fury? pic.twitter.com/MoDIHvUdmv
На ринге Уайлдер быстро перехватил инициативу, проведя несколько удачных атак, которые привели к тому, что Бризил пропустил прямой удар в челюсть за минуту до окончания первого раунда, после чего с трудом смог подняться. Рефери принял решение остановить бой, присудив победу нокаутом Уайлдеру.
Боксёры встретились на арене Barclays Center, где Деонтей Уайлдер защищал свой чемпионский титул по версии WBC от претендента Доминика Бризила.
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