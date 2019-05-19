На вооружение армии России поступили новейшие системы залпового огня "Торнадо-С"

В дальнейшем будет производиться модернизация уже имеющихся систем "Смерч" до уровня этих машин.

Российская армия приняла на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня нового поколения "Торнадо-С". Об этом рассказал РИА "Новости" замглавы концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

По его словам, в дальнейшем будет производиться модернизация уже имеющихся систем "Смерч" до уровня "Торнадо-С".

— Первая реактивная бригада в этом году поставлена ВС РФ, началась опытно-промышленная эксплуатация. Соответственно, по заданию Минобороны России отработана документация на модернизацию РСЗО "Смерч" до "Торнадо-С", — сказал Кочкин.

"Торнадо-С" — самые мощные и дальнобойные РСЗО в мире. На каждой машине располагается 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и в одиночном режиме. Дальность полёта ракет составляет 120 километров. Разработчики хотят увеличить её до 200 километров.