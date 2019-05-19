Google рассекретила особенности следующей версии Android

Следующая версия операционной системы Android сможет делать скриншоты длинных страниц. При этом, чтобы пользователям было удобно, их можно будет раскручивать. С таким заявлением выступил вице-президент Google Дэйв Берк.
По его словам, раньше, чем через год после Android 10 Q, новую систему можно не ожидать. Сейчас эта система находится в стадии бета-тестирования.
Напомним, несколькими днями ранее Google на конференции I/O 2019 в Лос-Анджелесе показала мобильную операционную систему Android 10, получившую название Android Q.
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