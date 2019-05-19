Google рассекретила особенности следующей версии Android

Впрочем, раньше, чем через год после Android 10 Q, новую систему можно не ожидать.

Следующая версия операционной системы Android сможет делать скриншоты длинных страниц. При этом, чтобы пользователям было удобно, их можно будет раскручивать. С таким заявлением выступил вице-президент Google Дэйв Берк.

По его словам, раньше, чем через год после Android 10 Q, новую систему можно не ожидать. Сейчас эта система находится в стадии бета-тестирования.

Напомним, несколькими днями ранее Google на конференции I/O 2019 в Лос-Анджелесе показала мобильную операционную систему Android 10, получившую название Android Q.

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