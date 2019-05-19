Депутат Рады заявил об отсталости украинской экономики

Вадим Новинский рассказал, что стране понадобится минимум 35 лет, чтобы вернуться к тому значению ВВП, что было в 2013 году.

Украина потеряла около $80 млрд за пять лет в результате сокращения торговли с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский в эфире телеканала "Наш".

Новинский рассказал, что Украине понадобится минимум 35 лет, чтобы вернуться к экономическому уровню 2013 года, причем для этого необходимым условием будет восстановление отношений с Россией.

— Чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013 году, теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет. Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка 75–80 миллиардов долларов, — сообщил Новинский.

То есть политика новоизбранного президента должна включать в себя окончание внутриукраинского конфликта в Донбассе, что приведёт к росту ВВП.

Также Новинский добавил, что Россия является соседом, от которого никуда не деться, а жить с соседом нужно в нормальных отношениях. И для этого нужно идти на компромиссы, чтобы идти по пути развития государства.