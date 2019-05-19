Недалеко от Токио перекрыли движение из-за возможного извержения вулкана

Также приостановлена работа канатной дороги, которая связывает долину Овакудани с озером Аси.

Японские специалисты обнаружили рост вулканической активности в районе вулкана Хаконе, который находится в 80 километрах к западу от Токио. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, уровень опасности извержения увеличен с первого до второго по пятибалльной шкале.

Ночью там зафиксировали около 45 небольших вулканических землетрясений. В результате, по информации канала NHK, в радиусе километра от излюбленной туристами долины Овакудани перекрыто движение машин по горным дорогам. Также приостановлена работа канатной дороги, которая связывает Овакудани с озером Аси.

Небольшое извержение вулкана Хаконэ произошло в 2015 году. Но тогда его активность быстро закончилась и влияние на туризм оказалось не слишком серьёзным.

Высота вулкана Хаконэ — 1550 метров, последнее сильное извержение было зафиксировано в XII веке. Одноимённый курорт вокруг вулкана знаменит горячими источниками, музеями и горным озером Аси, с которого открывается вид на священную гору Фудзи.

Каждый год эти места посещает почти 20 миллионов человек.