Недалеко от Токио перекрыли движение из-за возможного извержения вулкана

Японские специалисты обнаружили рост вулканической активности в районе вулкана Хаконе, который находится в 80 километрах к западу от Токио. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, уровень опасности извержения увеличен с первого до второго по пятибалльной шкале.
Ночью там зафиксировали около 45 небольших вулканических землетрясений. В результате, по информации канала NHK, в радиусе километра от излюбленной туристами долины Овакудани перекрыто движение машин по горным дорогам. Также приостановлена работа канатной дороги, которая связывает Овакудани с озером Аси.
Небольшое извержение вулкана Хаконэ произошло в 2015 году. Но тогда его активность быстро закончилась и влияние на туризм оказалось не слишком серьёзным.
Высота вулкана Хаконэ — 1550 метров, последнее сильное извержение было зафиксировано в XII веке. Одноимённый курорт вокруг вулкана знаменит горячими источниками, музеями и горным озером Аси, с которого открывается вид на священную гору Фудзи.
Каждый год эти места посещает почти 20 миллионов человек.
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