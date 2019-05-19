В России ограничат движение грузовиков по трассам днём

На дорогах появятся соответствующие знаки, а за нарушения будут применяться административные меры.

С 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог России ограничат движение большегрузов в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 °С. Об этом говорит приказ Росавтодора, который начинает действовать завтра, 20 мая.

Ограничения будут вводиться на основе прогноза Росгидромета. Причём на дорогах появятся соответствующие знаки, а за нарушения будут применяться административные меры.

Ограничение связано с тем, что в жару после проезда большегрузов на асфальте появляется колея. Таким образом, этот транспорт может ездить по дорогам ночью, когда температура ниже.

В частности, упоминаются такие трассы, как М-9, на которой будет закрываться участок в Псковской области с 419-го по 616-й км, трасса М-10, где закроется участок в Ленобласти с 593-го по 674-й км, а также участки некоторых других дорог на подъезде к крупным транспортным узлам и административным центрам.

Полный список участков размещён на сайте Росавтодора.