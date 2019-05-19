Мадонна и исландские музыканты показали палестинские флаги в финале Евровидения

Как отметили организаторы шоу, о готовящейся акции они не знали, а артистов ждёт дисциплинарное наказание.

Вопреки условиям международного конкурса Евровидение, проходящего в этом году в Израиле, о недопустимости демонстрации политических взглядов и символов американская поп-звезда Мадонна и исландская группа "Хатари" продемонстрировали в финале конкурса палестинские флаги.

Отметим, Мадонна выступала вне состязательной программы конкурса. В конце своего номера она взялась за руки и обнялась с танцорами, на спинах которых были изображены флаги Израиля и Палестины.

В свою очередь исландцы, занявшие десятое место на конкурсе, показали в прямом эфире во время объявления результатов шарфы в цветах палестинского флага с надписью Palestine. Позднее организаторы отобрали у них запрещённую атрибутику.

As their points were announced during the results, the band were seen on camera holding up the Palestinian flag and banners reading Palestine. #Eurovision https://t.co/rEY11HNG4F — Metro (@MetroUK) 18 мая 2019 г.

Организаторы конкурса сообщили, что не были в курсе готовящихся акций, а артистов теперь, вероятно, ждут дисциплинарные меры.

— Песенный конкурс Евровидение — не политическое событие, что было доведено до сведения Мадонны, — говорится в релизе организаторов конкурса.

Как сообщал Лайф, в финале Евровидения российский певец Сергей Лазарев набрал 369 баллов и занял третье место. В 2016 году в Стокгольме он также занял третье место на конкурсе, но тогда стал первым по результатам зрительского голосования.

Победителем Евровидения стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.