Мадонна и исландские музыканты показали палестинские флаги в финале Евровидения

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Мадонна и исландские музыканты показали палестинские флаги в финале Евровидения

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Группа Hatari (Исландия) на конкурсе Евровидение-2019. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Как отметили организаторы шоу, о готовящейся акции они не знали, а артистов ждёт дисциплинарное наказание.

Вопреки условиям международного конкурса Евровидение, проходящего в этом году в Израиле, о недопустимости демонстрации политических взглядов и символов американская поп-звезда Мадонна и исландская группа "Хатари" продемонстрировали в финале конкурса палестинские флаги.

Отметим, Мадонна выступала вне состязательной программы конкурса. В конце своего номера она взялась за руки и обнялась с танцорами, на спинах которых были изображены флаги Израиля и Палестины.

В свою очередь исландцы, занявшие десятое место на конкурсе, показали в прямом эфире во время объявления результатов шарфы в цветах палестинского флага с надписью Palestine. Позднее организаторы отобрали у них запрещённую атрибутику.

Организаторы конкурса сообщили, что не были в курсе готовящихся акций, а артистов теперь, вероятно, ждут дисциплинарные меры.

Песенный конкурс Евровидение — не политическое событие, что было доведено до сведения Мадонны, — говорится в релизе организаторов конкурса.

Как сообщал Лайф, в финале Евровидения российский певец Сергей Лазарев набрал 369 баллов и занял третье место. В 2016 году в Стокгольме он также занял третье место на конкурсе, но тогда стал первым по результатам зрительского голосования.

Победителем Евровидения стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.

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