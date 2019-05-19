В Израиле задержали ортодоксальных иудеев, протестовавших против Евровидения

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В Израиле задержали ортодоксальных иудеев, протестовавших против Евровидения

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Фото: © Twitter/Eurovision

Ультрарелигиозная еврейская община обвинила власти страны и организаторов конкурса в подрыве традиции шабата.

Израильские полицейские провели задержание протестовавших из-за Евровидения членов ультрарелигиозной еврейской общины. О состоявшейся в Иерусалиме акции, начавшейся из-за нарушения в связи с проведением международного конкурса Евровидение традиции шабата, когда последователям иудаизма запрещено заниматься большим количеством видов производительной деятельности, написали местные СМИ.

Во время протеста были задержаны шесть подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудника полиции, — сообщила пресс-служба правоохранительных органов, отметив, что в потасовке пострадали двое полицейских.

По информации радиостанции "Кан", главный ашкеназийский раввин Израиля Давид Лау призвал верующих начать шабат, тянущийся с вечера вплоть до захода субботнего солнца, раньше на 10 минут и закончить его позднее на то же время — в связи с нарушением традиции музыкальным конкурсом Евровидение.

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