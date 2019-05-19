Сухую и солнечную погоду пообещали синоптики в Москве 19 мая

По данным метеорологов, столичный регион продолжает находиться под влиянием антициклона, что обеспечивает тёплую погоду.

Солнечная погода без осадков ожидает Москву и Подмосковье 19 мая. При этом дневная температура воздуха на 1–2 градуса превысит климатическую норму. Лишь возможный порывистый ветер может внести дискомфорт, отмечают специалисты погодного центра "Фобос".

— Максимальная температура воздуха в столице составит +20…+22 °С, в Подмосковье ожидается +18…+23 С°. Ветер северный, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 752 мм рт.ст., что выше нормы, — говорится на сайте центра.